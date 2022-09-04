اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار الهامة منها انتقال محمد أبوجبل الى البنك الاهلى ، و رفض الاهلى المغالاة المالية فى صفقة البرازيلى لوكاس ، بالإضافة إلى اعلان بيراميدز استمرار رمضان صبحى و عبد الله السعيد .

المصرى يستبعد إيهاب جلال من المرشحين لخلافة حسام حسن

كشف رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن إدارة النادي البورسعيدي لم تناقش اسم إيهاب جلال مدرب الفريق السابق لخلافة حسام حسن فى تدريب المصري بالموسم الجديد.

مؤتمر صحفي لـ ميكالي بالإسكندرية اليوم ومران مفتوح للمنتخب الأولمبي

ينظم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي ميكالي، المدير الفني، مؤتمرا صحفيا في الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، باستاد الإسكندرية للحديث عن معسكر المنتخب، الذي انطلق الجمعة، في إطار الاستعداد لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

 

فيريرا يدرس اصطحاب الثلاثى الجديد لقطر.. اعرف السبب

يدرس البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، اصطحاب الثلاثى الجديد معه لدولة قطر لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل. وتعاقد الزمالك مع الثلاثى المغربى زكريا الوردى، والسنغالى إبراهيما نداى، بالإضافة لأحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز فى صفقة انتقال حر.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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