شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو عيطة يحصد فضية الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج كريم أبو عيطة، لاعب منتخب الكاراتيه، بالميدالية الفضية بمنافسات الدورى العالم التى تقام بأذربيجان، بعد الخسارة أمام لاعب أذربيجان بنتيجة 5/6.

وارتفع رصيد البعثة المصرية فى البطولة إلى 3 ميداليات، حيث توج عبد الله ممدوح بالميدالية البرونزية، وأحلام حمدى بالذهبية.

وفى المقابل، خسر محمد رمضان أمام منافسه الإيراني فى مباراة البرونزية، محققا المركز الخامس فى منافسات البطولة.

ومن المنتظر أن ينافس لاعبان على الميداليات الذهبية، وهما طه طارق، ويوسف بدوى.

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة 13 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين ، وتضم القائمة كلا من: ريم أحمد، فريال اشرف، منة شعبان، أحلام حمدى، دهب ياقوت، حبيبة ماجد، على مستوى اللاعبات، ومحمد صلاح، وعلى الصاوى، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، وأحمد أيمن.