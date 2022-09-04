شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن انطلاق الدورى الممتاز فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري، كما أصدر اتحاد الكرة لائحة القيد والانتقالات الخاصة لموسم 2022-2023 من الدوري المصري، والخاصة بشئون اللاعبين.

متى ينطلق الدوري الجديد؟

تنطلق بطولة الدوري العام فى الموسم الجديد يوم 16 أكتوبر المقبل، وبدأ قيد اللاعبين فى الأول من سبتمبر، وإضافة 3 فى قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل.

ما هو عدد الفرق المشاركة فى الدوري؟

تقام مسابقة الدوري العام بمشاركة 18 ناديا.

ما هو عدد اللاعبين المسموح بقيدهم فى كل فريق وعدد الأجانب؟

يسمح لكل نادٍ بقيد 30 لاعباً فى قائمته، بينهم 5 لاعبين أجانب بحد أقصى.

كيف يتم تنظيم انتقال المدربين بين الأندية بالموسم الجديد؟

حظر الاتحاد المصري تنقل المدير الفني بين عدة أندية، مشددا على أنه "لن يُسمح للمدير الفنى المتعاقد مع نادٍ أن يتولى مسئولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه".

ما شروط صفقات الأندية بالموسم الجديد؟

اتحاد الكرة أصدر بياناً حدد فيه الكثيرمن النقاط بينها، "لا يجوز لأى نادٍ شراء لاعبين إلا فى حدود ميزانيته المقدمة فى ملف التراخيص".