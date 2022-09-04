خاص.. لاعب الزمالك يرحل إلى فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر بنادي فيوتشر، الأحد، أن النادي فعّل رسميًا بند شراء محمود عبد الرحيم "جنش" والمعار من صفوف الزمالك منذ مطلع الموسم المنقضي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، إن قيمة الشرط الجزائي كانت 2.5 مليون جنيه تم دفعهم لنادي الزمالك.

وأضاف المصدر - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - أن "جنش" وقع لمدة ثلاث سنوات مع نادي فيوتشر.

وتابع، أن "جنش" كانت لديه رغبة في الاستمرار مع فيوشتر خلال الفترة المقبلة بعد المستوى المميز الذي ظهر به في الموسم الماضي.

وخاض صاحب الـ35 عامًا، 24 مباراة مع فيوتشر في مسابقة دوري We المصري، استطاع من خلالها أن يحافظ على نظافة شباكه في سبع مناسبات.

وفي سياق آخر، علق محمد عبد الكريم المدرب العام لنادي فيوتشر، على مواجهة فريقه ضد بيدكو بول أف سي الأوغندي في إطار الدور التمهيدي بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الكريم في تصريحات عبر شاشة "الخليج 365"، أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى سواء من الناحية الفنية أو الخبرات.

وتابع مدرب فيوتشر، أن الجهاز الفني يركز على الوصول لدور المجموعات وبعدما سيتم مناقشة أي شيء.

وأنهى مدرب فيوتشر حديثه عن مصير نجوم فريقه، قائلاً :"جميع اللاعبين مستمرون مع الفريق ومتواجدين في التدريبات اليومية وهناك حالة من التركيز".

ومن المقرر أن يواجه فيوتشر فريق بيدكو بول أف سي الأوغندي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور التمهيدي بمسابقة الكونفدرالية.