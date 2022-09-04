مصدر يكشف لـ "الخليج 365" سبب عدم إعلان الأهلي لصفقتي ميسي وشادي حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الأهلي للإعلان عن صفقتي شادي حسين و مصطفى ميسي ثنائي سيراميكا كليوباترا خلال ساعات بعد الاتفاق النهائي الذي تم بين الإدارتين.

وقال مصدر ليلا كورة إن وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أجلت الإعلان عن الصفقة.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أنه كان من المفترض الإعلان عن الصفقة مساء أمس السبت ولكن تم تأجيل الامور لحين الانتهاء من واحب العزاء.

وتابع "الثنائي تم تصويرهما بقميص الأهلي وأصبحا بشكل رسمي في صفوف الفريق" .

وأتم "سيراميكا سيحصل على أحمد ياسر ريان و محمد شكري بشكل نهائي واستعارة صلاح محسن و أحمد رمضان بيكهام لمدة موسمين".