"تمت بكل هدوء".. البنك الأهلي يكشف لـ"الخليج 365" كواليس صفقة أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي نشوب أي أزمة بينه وبين محمد أبو جبل صفقة الفريق الجديد قبل التعاقد معه.

وتعاقد البنك الأهلي مع محمد أبو جبل حارس مرمي منتخب مصر ونادي الزمالك السابق في صفقة إنتقال حر.

وقال نصار لـ"الخليج 365" " الصفقة تمت بكل هدوء وتعاقدنا معه مدته ثلاثة سنوات ".

وذكرت بعض التقارير أن المفاوضات بين الجانبين شهدت خلافات شديدة أدت إلى تعثر الصفقة.

وأضاف نصار " بإذن الله يظهر أبو جبل يمستوى مميز معنا ، ويعود للمنتخب عبر بوابة البنك الأهلي".

وأصبحت صفقة أبو جبل هي ثاني صفقات البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز في إطار استعدادته للموسم الجديد .