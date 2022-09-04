من 18 إلى 28 سبتمبر.. الخليج 365 يكشف تفاصيل معسكر الأهلي في هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

كشف مصدر مسؤول بالأهلي تفاصيل معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد في هولندا، والذي يتضمن خوض الفريق مباراتين وديتين، إحداهما ضد أيندهوفن.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، "خالد مرتجي سيرأس بعثة الأهلي في معسكر هولندا، المعسكر سيكون خلال الفترة من 18 حتى 28 سبتمبر الجاري".

وأضاف "الأهلي سيخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر، الأولى يوم 21 سبتمبر ضد أيندهوفن على الملعب الفرعي للفريق الهولندي، حيث وقعنا عقد هذه المباراة".

وتابع "المباراة الثانية يوم 23 من الشهر وهناك مفاضلة بين فريقي إكسليسور روتردام وإيه زد ألكمار بطل كأس هولندا لعام 2018".

وأوضح المصدر "الشركة المنظمة لديها 3 عروض لبث المباراتين الوديتين، أبرزها من دبي الرياضية والسعودية الرياضية، علمًا بأن حقوق بث المباراتين ستقسم بالتساوي بين الشركة والنادي الأهلي".