خاص ..البنك الأهلي يرفض عرض الزمالك لمنسي وياسين ويتفق مع سيسيه

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي الاتفاق مع رزاق سيسيه جناح الزمالك لضمه بشكل رسمي ضمن صفقات قوية قادمة للفريق.

تعاقد البنك الأهلي مع محمد أبو جبل حارس مرمي منتخب مصر ونادي الزمالك السابق في صفقة إنتقال حر لمدة ثلاثة سنوات بناء على رغبة خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول.

وقال نصار لمصراوي إنه تم الاتفاق مع سيسه على جميع التفاصيل وسيتم الإعلام عن الصفقة كما حدث مع أبو جبل.

وأضاف " هناك صفقات اأخرى قوية سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها".

وعن موقف النادي من عرض الزمالك لأحمد ياسين وناصر منسي رد "لن ولم يتم التفريط في اي لاعب من صفوف الفريق لان هناك هدف لدينا واضح سنعمل على تحقيقه بتواجد كل اللاعبين".

واحتل البنك الأهلي المركز السابع في الدوري العام للموسم المنقضي برصيد 47 نقطة .