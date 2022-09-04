صراع العمالقة .. حرب المتعة بين خبرة ليفا وانفجار هالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - في واحدة من أعظم المنافسات بين الصفقتين الأهم في موسم الانتقالات الماضي في البطولتين المحليتين الأقوى في أوروبا يشتد الصراع بين الخبير البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة والآلة البشرية إيريج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبعد عامين من الصراع في البوندسليجا بين المهاجمين تفوق فيهما المخضرم البولندي مهاجم بايرن ميونيخ السابق على نظيره في بوروسيا دورتموند استغل هالاند وصوله إلى مدينة مانشستر لينفجر وسط أسلوب بيب جوارديولا وما يوفره لمهاجميه من فرص.

تحرك هالاند وليفا إلى مانشستر سيتي و برشلونة واستنساخ الأول من الثاني بالحصول على مدربه الأسبق انشأ صراع أخر بين الأفضل في البوندسليجا وفي العالم حالياً عل الرغم من تفوق الشاب النرويجي إلا أن منافسه لا يبتعد كثيراً بالنظر إلى الأرقام.

هالاند الذي انفجر في وجه المدافعين في بريميرليج سجل 10 أهداف في 6 جولات حلق بهم بعيداً في صدراة هدافي البطولة وحقق رقماً تاريخياً حيث بات أسرع لاعب يسجل عشرة أهداف في أول ست جولات للبطولة الإنجليزية.

ولعب هالاند 6 مباريات بمجموع دقائق 485 سجل فيهم أهدافه العشرة بمعدل 1.67 هدف في المباراة الواحدة بالإضافة إلى صناعته لهدف واحد مع الوضع في الاعتبار تسجيله هدف من ضربة جزاء.

على الجانب الأخر لعب ليفا 4 مباريات بمجموع دقائق 344 سجل فيهم 5 أهداف بمعدل 1.3 في كل مباراة ولم يصنع أية أهداف ولم يسجل من ضربات جزاء.

وسدد هالاند على المرمي 25 تسديدة منهم 15 بين القائمين والعارضة بدقة 60% فيما سدد ليفا 22 تسديدة منهم أيضاً 15 بين القائمين والعارضة بدقة 68% .

وسجل هالاند 7 أهداف بقدمه اليمنى وهدف باليمنى وهدفين من رأستين فيما سجل ليفا 4 أهداف بقدمه اليمنى وهدف واحد بقدمه اليسرى.

وأهدر هالاند 4 فرص خطيرة فيما أهدر ليفاندوفسكي 6 فرص خطيرة فيما صنع الأول 0.5 تمريرة مفتاحية مقابل 3 لمهاجم البلوجرانا.

وتوج روبرت ليفاندوفسكي بهدااف البوندسليجا في العامين الماضيين حيث سجل الموسم الماضي 35 هدفاً والموسم قبل الماضي 41 هدف وسجل هالاند في نفس الموسم 27 هدف وفي الموسم الماضي 22 هدف.