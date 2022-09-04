الامارات | الإمارات تستضيف مونديال الغولف للهواة في 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الإمارات في أكتوبر من العام المقبل 2023، بطولة العالم لهواة الغولف للرجال والسيدات، وذلك في نسختها الـ 33، التي ستقام على ملعب «النار» في عقارات جميرا في دبي، في حدث يقام للمرة الأولى على صعيد دول المنطقة. ونجح الملف الإماراتي، وبالإجماع، في كسب ثقة أصوات أعضاء الاتحاد الدولي للجولف، على هامش الاجتماع نصف السنوي الذي أقامه الاتحاد الدولي في فرنسا.

وتسلم الاتحاد الإماراتي للغولف، أمس، علم البطولة، ضمن مراسم حفل ختام النسخة 32 من مونديال الغولف، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس. وقام رئيس الاتحاد الفرنسي باسكال جريزوت، بتسليم اللواء «م» الطيار عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات، علم البطولة. ويشارك في البطولة المقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي للاعبين الهواة لاعبو ولاعبات المنتخبات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي، في منافسات تجرى أولاً للسيدات على لقب «كأس إسبيريتو سانتو»، ثم «كأس إيزنهاور» للرجال الأعرق والأضخم عالمياً للهواة، على أن يتكون كل منتخب سواء للسيدات أو الرجال من ثلاثة لاعبين.

وضمت بعثة الإمارات برئاسة الهاشمي، كلا من عادل الزرعوني المستشار الفني للاتحاد، واكرم سكيك المدير العام للاتحاد، بجانب مشاركة منتخب الرجال في «كأس إيزنهاور» عبر الثلاثي أحمد سكيك المصنف 63 عالمياً، وزميليه عبدالله المشرخ، وخالد يوسف.