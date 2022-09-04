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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حسم الدولي المصري محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك السابق، مستقبله واختار ناديه الجديد قبل انطلاقة الموسم المقبل 2022-2023.

وأعلن نادي البنك الأهلي المصري التعاقد بشكل رسمي مع محمد أبوجبل في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقد الأخير مع فريق الزمالك.

نادي البنك الأهلي المصري يعلن عن التعاقد بشكل رسمي مع "محمد أبوجبل"



وتألق محمد أبوجبل في منتصف الموسم الماضي خاصة مع منتخب مصر، وخطف الأنظار عندما استكمل منافسات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي.

ولعب أبوجبل الدور الأبرز في تأهل منتخب مصر إلى نهائي البطولة، قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.

وأوضح نادي البنك الأهلي أن "عقد أبوجبل مع الفريق يمتد لـ3 سنوات بدءا من الموسم المقبل".

وفي السياق ذاته، أعلن البنك الأهلي التعاقد مع الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الزمالك السابق في صفقة انتقال حر أيضا، بعقد يمتد لـ3 سنوات.

يذكر أن البنك الأهلي صعد إلى الدوري الممتاز في موسم 2020-2021، ويقدم مستويات إيجابية بين الكبار.

عاد اسم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق لفريق الأهلي، ليرتبط بالعودة إلى الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وتولى فايلر تدريب الأهلي خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يرحل لأسباب عائلية بعد قيادته الفريق الأحمر للفوز بلقب الدوري المصري.



ومنذ رحيله، ارتبط اسم فايلر بالعودة لتدريب الأهلي في أكثر من مناسبة، آخرها خلال الفترة الحالية بعد رحيل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس عن تدريب الفريق الأحمر.

غير أن الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، كشف مفاجأة مدوية، بعدما أكدت وجود مفاوضات قوية لعودة فايلر إلى الدوري المصري، ولكن ليس إلى الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "كامل أبو علي رئيس النادي المصري له علاقات جيدة في سويسرا بحكم عمله، ولقد سافر إلى هناك للتفاوض مع رينيه فايلر لتدريب الفريق".

وأضاف: "أبوعلي عرض على فايلر راتبا كبيرا خلال جلسة جمعتهما لإقناع المدرب بقيادة الفريق الساحلي".

شوبير أشار إلى أن المدرب السويسري رفض من قبل عرضا من الأهلي للعودة للدوري المصري، متسائلًا: "هل سيقبل فايلر عرض المصري المغري أم سيرفضه؟".

ويعمل كامل أبو علي على تعزيز صفوف المصري البورسعيدي بعدة صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية للنادي بالتزكية.

سيطرت حالة من الغضب على البرتغالي ريكاردو سواريس، المدير الفني السابق لفريق الأهلي المصري، بعد أيام من رحيله عن منصبه.

وأعلن الأهلي، الأربعاء الماضي، رحيل ريكاردو سواريس عن تدريب الفريق، بعد شهرين تولى فيهما المنصب، وفشل فيهما في الحصول على أي لقب، بعد خسارة كأس مصر والدوري المصري لصالح الغريم التقليدي الزمالك.



ومنذ رحيله، خرجت العديد من التصريحات على لسان المدرب البرتغالي، قالت إنه انتقد مجلس إدارة الأهلي بعد الرحيل عن تدريبه.

الإعلامي المصري أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، أكد في تصريحات إذاعية أنه تلقى رسالة من ريكاردو سواريس، نفى فيها الإدلاء بأي تصريحات منذ رحيله عن الفريق.

وقال شوبير في برنامجه "مع شوبير" الذي يذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم": "سواريس أرسل لي رسالة من 5 نقاط، نفى فيها إصدار أي تصريحات منذ رحيله عن الفريق، مبديا غضبه من بعض التصريحات التي قيلت على لسانه".

وأوضح سواريس في رسالته: "أنا بالكاد أجري مقابلات، ومنذ انضمامي إلى الأهلي لم أجرِ أي مقابلات أو أنشر أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي باستثناء المؤتمرات الصحفية".

وأضاف: "قلت في المؤتمر الصحفي الأخير لي إن اللاعبين الشباب لم يكونوا مستعدين في البداية لتمثيل الأهلي، ولكنهم الآن قادرين على ذلك إذا واصلوا العمل".

وأتم: "لدي حسابين فقط على موقعي فيسبوك وإنستجرام، ولم أُدلِ بأي تصريحات عليهما خلال الفترة الماضية".

من جهته، دافع شوبير عن سواريس، معتبرا أنه أكثر مدرب تعرض للظلم في تاريخ الأهلي، بسبب الفترة القصيرة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأوضح: "البعض قارن بين عدد النقاط التي أهدرها الأهلي مع سواريس والتي وصلت إلى 16 نقطة ونظيرتها التي فُقدت في عهد بيتسو موسيماني وسامي قمصان، لكن الفريق مع سواريس كان يلعب دون 8 لاعبين من القوام الأساسي وبقائمة غير مكتملة".

يذكر أن إدارة الأهلي لا تزال في طور البحث عن مدرب جديد للفريق بعد رحيل سواريس ليقود الفريق فيما تبقى من مشوار في كأس مصر، ويقود كذلك التحضيرات للموسم الجديد.