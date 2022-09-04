الأهلي يرفض المغالاة المادية فى صفقة البرازيلي لوكاس براجا

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت حظوظ البرازيلي لوكاس براجا، لاعب سانتوس البرازيلي، فى الانتقال للنادى الأهلي بسبب الخلاف بين الناديين حول الأمور المالية، ورفض مسئولى القلعة الحمراء المغالاة المادية فى الصفقة.

وأبدى الأهلي رغبته فى ضم لاعب سانتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن الخلاف حول الأمور المالية يُهدد بإتمام الصفقة.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بأكثر من صفقة محلية وأجنبية قبل مطلع الموسم الجديد، لذا كثّف اتصالاته ومفاوضاته الفترة الماضية لحسم هذا الملف.

على صعيد متصل، قدم خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين بالأهلي، تصوّرا شاملا للجنة التخطيط للكرة بالنادي عن القطاع ورؤيته له وفترة الإعداد للموسم الجديد، وعقد مسئولو النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة جلسات متواصلة مع خالد بيبو لبحث ملف استعدادات القطاع للموسم الجديد على صعيد جميع الفرق فى القطاع.

وكان الأهلى قد قرر استكمال ما تبقى من الدورى المصرى منذ 4 أغسطس باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة.

وضمت قائمة الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.