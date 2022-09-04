شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الرحاب يواصل الإنجازات.. انضمام لاعب جديد لصفوف منتخب الخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك سيف البنداري لاعب نادي الرحاب-إحدى أندية مجموعة طلعت مصطفى - مع المنتخب الوطني للخماسي الحديث تحت 19 سنة ببطولة العالم، المقامة حاليا بمدينة لنيانو الإيطالية وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري .

ليواصل نادي الرحاب، نجاحاته في إمداد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر مما يسهم في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والدولية، وذلك بفضل ما يتميز به نادي الرحاب بأحدث المنشآت الرياضية بمختلف الألعاب الرياضية ، وفي الوقت نفسه توفير أفضل العناصر من المدربين لتبني المواهب الرياضية وتنميتها وتطوير مستوى اللاعبين بشكل احترافي.

ويعد "البنداري"، ثالث لاعب يشارك مع المنتخبات الوطنية في بطولات دولية خلال الشهر الجاري، إذ يشارك نور محمد أحمد، عمر شريف حامد، مع المنتخب القومي للسباحة القصيرة، في البطولة العربية الأولى لألعاب الماء، والتي تعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري بالقاهرة.

يذكر أن نادى الرحاب يقع على مساحة 110 فدان، وييعد من أكبر واعرق الأندية في شرق القاهرة، ويضم منشآت رياضية واجتماعية وثقافية عديدة .