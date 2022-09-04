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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سر خروج البرازيلي نيمار دا سيلفا من التشكيلة الأساسية خلال الفترة الأخيرة.

مدرب باريس سان جيرمان يكشف سر خروج البرازيلي نيمار دا سيلفا من التشكيلة الأساسية

ويقدم نيمار مستويات متميزة في الموسم الحالي حيث سجل 7 أهداف خلال 5 مباريات، قبل لقاء نانت الذي انتهى بفوز باريس 3-0، التي شارك فيها كبديل، بما أثار التكهنات بشأن مستقبله مع الفريق خاصة في ظل أزماته المستمرة مع زميله كيليان مبابي.

وشارك نيمار على حساب مبابي في الشوط الثاني من مباراة نانت، مساء يوم السبت.

ورفض جالتييه الحديث عن استبعاد نيمار، مؤكدا أن "جلوسه على مقاعد البدلاء يأتي ضمن سياسة التدوير الاعتيادية بالفريق".

وقال جالتييه لمحطة "كانال بلس" التلفزيونية: "يقال إن هذا أمر جديد، لكنه التزام فيما يتعلق بأجندة المباريات المزدحمة بالنسبة للجميع".

وأضاف "نلعب كثيرا، كل 3 أو 4 أيام، الجميع يتفهم عدم إمكانية المشاركة في كامل دقائق المباريات".

وأتم "لقد تحدثت عن الأمر مرتين، المرة الأولى مع كل لاعب، وفي الثانية مع المجموعة بأكملها، لكي أخبرهم بأنه من الجيد أن تسير الأمور على هذا النحو، وأن عليهم أن يكونوا في الوضعية الصحيحة، وأن يقدروا مشاركة زملائهم".

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لاتهامات قوية، وصلت إلى حد اتهامه بتدمير كوكب الأرض، بسبب 52 رحلة جوية.

وعلى غرار العديد من النجوم، يمتلك ميسي طائرة خاصة يستغلها للقيام ببعض الرحلات بشكل مستمر، وهو الأمر الذي انتقده حساب "لافيون دي بيرنارد" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ويقوم الحساب الفرنسي بحساب عدد الرحلات التي يقوم بها المشاهير عبر طائراتهم الخاصة، وذلك من أجل تحديد مدى تأثير ذلك على كوكب الأرض.

وكشفت منظمة "Attac" المناهضة للعولمة عن أن طائرة ميسي قد طارت في 52 رحلة جوية خلال الفترة من يونيو/حزيران لأغسطس/آب، مما نتج عنه 1502 طن من ثاني أكسيد الكربون.

وأوضحت المنظمة أن كمية ثاني أوكسيد الكربون التي أخرجتها الطائرة تعادل البصمة الكربونية لأي شخص فرنسي عادي في 150 سنة.

المنظمة شنت هجوما حادا على ميسي، حيث وصفته بأنه: "من فاحشي الثراء، الذين يدمرون الكوكب"، بسبب اعتماده الفج على الطائرة الخاصة في هذا الكم من الرحلات.

الغريب أن موقع "FlightAware" المعني بأخبار الرحلات الجوية أكد أن طائرة ميسي قامت خلال آخر شهرين بأكثر من 60 رحلة وليس 52 فقط.

وقام نجم باريس سان جيرمان بـ3 رحلات خلال 48 ساعة فقط بطائرته الخاصة، حسب ما أعلن عنه حساب "لافيون دي بيرنارد".

وخلال آخر شهرين، قام ميسي بزيارة مسقط رأسه روساريو، وبرشلونة، وفورت لاوديرابل بالقرب من ميامي الأمريكية، وساو باولو، وتينيرفي، وفالنسيا لقضاء العطلة الصيفية.

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كما قام ميسي بتأجير طائرته الخاصة للرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز، في فبراير/شباط 2021، مقابل 160 ألف دولار أمريكي، ليستخدمها في رحلة رسمية إلى المكسيك.

وفي مطلع شهر أغسطس/آب الماضي، استخدم لويس سواريز، زميل ميسي السابق في برشلونة وصديقه المقرب، الطائرة للذهاب إلى مونتفيديو والتوقيع لفريق ناسيونال.

نجح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في مزاحمة زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا على صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.

وتوهج مبابي في انتصار باريس سان جيرمان على مضيفه نانت بنتيجة 3-0، ضمن الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.



وشهدت الدقيقة 18 من عمر المباراة، تسجيل باريس سان جيرمان لهدف التقدم عن طريق كيليان مبابي.

وفي الدقيقة 54، سجل مبابي الهدف الشخصي الثاني له ولباريس سان جيرمان في المباراة.

وبذلك، رفع مبابي رصيده إلى 7 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، بالتساوي مع نيمار.

ورغم أن نيمار شارك كبديل في الشوط الثاني بدلا من مبابي، لكنه لم يستطع التسجيل ليعاود الانفراد بصدارة الهدافين.

ويحتل ثنائي سان جيرمان الصدارة بفارق هدفين عن فلوريان سوتوكا نجم لانس صاحب الـ5 أهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2022-2023

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان: 7 أهداف

نيمار - باريس سان جيرمان: 7 أهداف

فلوريان سوتوكا - لانس: 5 أهداف

تيتي - ليون: 4 أهداف