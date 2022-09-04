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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتجه الأنظار إلى ملعب أولد ترافورد، لمتابعة المباراة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وأرسنال، في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

الدوري الإنجليزي.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال ؟

ويسعى مانشستر يونايتد لمواصلة انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي بعد بدايته المتعثرة في أول جولتين.



على الجانب الآخر، يطمح أرسنال لتحقيق الانتصار للمباراة السادسة على التوالي، والاحتفاظ بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

يلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه أرسنال يوم الأحد 4 سبتمبر/ أيلول الحالي، على ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر" في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مان يونايتد ضد أرسنال هو الساعة 6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5.30 مساء بتوقيت القاهرة و7.30 مساء بتوقيت أبوظبي.



تستحوذ شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي هي "BeIN Sports 1 Premium".

ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

أرسنال - 15 نقطة

مانشستر سيتي - 14 نقطة

توتنهام - 14 نقطة

برايتون- 10 نقاط

تشيلسي - 10 نقاط

ذكرت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مازال يتشبث بالرحيل عن صفوف فريقه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وانتهت فترة الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الكبرى، في 1 سبتمبر/ أيلول الحالي.



وارتبط رونالدو بالعديد من الفرق الكبرى، منها أتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وتشيلسي الإنجليزي ونابولي الإيطالي، لكن مسؤولي كافة الأندية المذكورة نفوا الأمر جملة وتفصيلا.

نشرت صحيفة "آس" تقريرا نقلا عن موقع "ajansspor" التركي، قالت فيه إن "نادي فنربخشه توصل لاتفاق مبدئي مع رونالدو بشأن التعاقد معه"، علما بأن فترة الانتقالات هناك مستمرة حتى الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر "رونالدو اتفق شفهيا مع مسؤولي النادي، وكان السر وراء إتمام الصفقة هو مواطنه خورخي خيسوس (مدرب فنربخشه)، الذي أقنع كريستيانو بالفكرة".

وأضاف "تلك الصفقة لن تكون قنبلة العام فحسب، لكنها قنبلة القرن".

الغريب أن فنربخشه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو السبب نفسه وراء تمسك رونالدو بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الوقت الراهن.

ويخوض الفريق التركي منافسات الدوري الأوروبي على غرار مان يونايتد، ويشارك ضمن المجموعة الثانية مع دينامو كييف الأوكراني ورين الفرنسي وإيك لارنكا القبرصي.

كشفت تقارير صحفية عن الأسباب التي دعت إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، لإبقاء نجمه كريستيانو رونالدو بديلا منذ بداية الموسم الحالي.



وجلس رونالدو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد في المباريات الـ3 الأخيرة للفريق في الدوري الإنجليزي، والتي فوز الفريق 2-1 على ليفربول و1-0 على ساوثهامبتون وليستر سيتي.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية في تقرير لها أن تين هاج طالب رونالدو بتغيير طريقة لعبه على الصعيد الدفاعي، بالتدخل على الكرات أكثر من الموسم الماضي، بعدما قام المدرب بتغيير طريقة اللعب.

وتسببت طلبات تين هاج في طلب رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد على مدار أشهر الميركاتو الصيفي، حيث تم عرض اللاعب على أكثر من ناد عبر وكيله خورخي مينديز، أبرزها كان نابولي الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي.

التقرير أشار إلى أن غياب رونالدو عن فترة إعداد مانشستر يونايتد للموسم الجديد كان له دور في قرار تين هاج باستبعاده من التشكيل الأساسي.

وصرح مدرب أياكس أمستردام الهولندي السابق قبل مباراة فريقه مع أرسنال، الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز: "سأكون صديقًا لرونالدو وأحيانًا سأكون معلمه".

وأوضح: "الأمر يتوقف على الموقف، كما يعلم الجميع هو لم يتواجد في المعسكر التحضيري للموسم، ولا يمكن أن تغيب عن المعسكر التحضيري، هذه قاعدة، خاصة بالنسبة لنا لأن طريقة اللعب التي نلعب بها هذا الموسم مختلفة عن الموسم الماضي".

يُذكر أن رونالدو قد أنهى الموسم الماضي كهداف لفريق مانشستر يونايتد برصيد 24 هدفًا، لكن أهدافه لم تشفع له في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا أو تحقيق أي بطولة.