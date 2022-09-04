رسمياً.. البنك الأهلى يعلن التعاقد مع محمد أبو جبل لمدة 3 مواسم

ونجح مسئولز البنك الأهلى فى ضم أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة فى صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق السماوى، حيث وقع اللاعب على عقود أنتقالة فور انتهاء مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادى الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات، بناءً على رغبة خالد جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول.

محمد يوسف

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