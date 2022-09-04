شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث ترتيبات عودة "الأجانب" للتدريبات استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث جهاز الكرة بالنادي الأهلي مع اللاعبين الأجانب بالفريق موعد انضمامهم لتدريبات الفريق التى ستعود الأيام المقبل لبدء الاستعداد للموسم الجديد.

ويمتلك الأهلي حالياً ثلاثي أجنبي هة المالي أليو ديانج والتونسي على معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو، بعدما رحل المغربي بدر بانون لنادي قطر القطرى، كما أعلن أبها السعودى مؤخراً استعارة الموزمبيقي لويس ميكيسوني موسماً.

ويقوم جهاز الكرة بالنادي الأهلي بالتنسيق مع الثلاثي الأجنبي، بشأن موعد الحضور للقاهرة والمشاركة فى تدريبات الفريق التى ستبداً الأيام المقبلة.

ويعود الأهلي للتدريبات على فترات وليس دُفعة واحدة بسبب تواجد عدد كبير من المصابين بالفريق وحاجة هؤلاء المصابين للعودة قبل التدريبات الجماعية بعدة أيام من أجل إستكمال البرنامج التأهيلي.

وحصل الأهلي على راحة سلبية عقب نهاية الموسم المحلي حيث خاض الفريق أخر مباراة بالدوري الثلاثاء الماضي أمام سيراميكا أنتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

ويناقش مسئولو الأهلى موعد العودة للتدريبات سواء بالنسبة للمُصابين أو بالنسبة لباقي اللاعبين، وتضم قائمة المصابين في الأهلي 9 لاعبين هم: حسين الشحات _ جراحة غضروف الركبة وعمرو السولية مزق في العضلة الخلفية ومحمد شريف _ مزق في العضلة الضامة وطاهر محمد طاهر _ مزق في العضلة الخلفية وبيرسي تاو _إصابة في العضلة الأمامية وعمار حمدي _رباط صليبي وأكرم توفيق _عدم الجاهزية الفنية من الرباط الصليبي وأحمد نبيل كوكا _عدم الجاهزية الفنية من مزق الخلفية ومحمد مجدي أفشة _ جراحة "الفتاق".