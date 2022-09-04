شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر ينهى استخراج التأشيرات لجميع اللاعبين قبل السفر إلى أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة نادي فيوتشر استخراج تأشيرات السفر إلى أوغندا، استعداداً لمواجهة بول في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام بأوغندا يوم 10 سبتمبر الجارى، حيث كان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته بعد الحصول على إجازة لمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن يعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق، قائمة فيوتشر التى ستطير إلى أوغندا عقب مران الفريق مساء اليوم.

ورفع علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، الحمل البدني للاعبي الفريق لتجهيزهم للقاء المقبل، وعاد فيوتشر الجمعة الماضى إلى التدريبات، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام، وكان علي ماهر قد منح الأساسيين راحة أطول وأعفاهم من المشاركة في الجولة الأخيرة بالدوري أمام مصر المقاصة.

من جهته، كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه سجل 26 لاعباً فى القائمة الأفريقية، وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، سجلنا 26 لاعباً في القائمة الأفريقية للفريق، والتي لن تشمل الصفقات الجديدة بسبب اختلاف مواعيد القيد المحلي والأفريقي.

وأضاف السقا، استبعدنا بعض الأسماء من القائمة والتي من المقرر أن يبدى فيها علي ماهر مدرب الفريق وجهة نظره من الاستمرار معنا في الموسم المقبل.

وأنهى فريق فيوتشر مسابقة الدوري العام بالفوز على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 56، حيث فاز أبناء علي ماهر في 16 مباراة، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.