شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الفراعنة فى نصف نهائى بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخبا رجال وسيدات تنس الطاولة، اليوم الأحد، منافسات نصف نهائي البطولة الافريقية التى تقام بالجزائر وتستمر حتى 9 سبتمبر الجارى.

ويشارك منتخبا الرجال والسيدات فى نصف النهائي بعد تصدر كل منهما مجموعته في البطولة، حيث حقق منتخب السيدات العلامة الكاملة بالفوز على زامبيا وأنجولا، بينما فاز منتخب الرجال على الكاميرون والجزائر.

منتخب السيدات يلتقى فى الخامسة مساءً مع الفائز من كوت ديفوار والجزائر، بينما يلتقى الرجال فى السابعة مساءً مع الفائز من كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

ويشارك فى البطولة 10 لاعبين مقسمين إلى 5 رجال و5 سيدات، وتم ضم 8 لاعبين رجال و8 سيدات فى المعسكر الذى يسبق البطولة، لتجهيزهم واكتساب اللاعبين الصغار بعض الخبرات.