شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جوزيه يكشف للاعبى الأهلى خطة الفوز على ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأهلى، فى حوار سابق له، أنه خلال المحاضرة التى سبقت مباراة الفريق الأحمر أمام ريال مدريد، والتى انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف، وخلال وجوده فى غرفة الملابس مع اللاعبين قال لهم إن هناك احتمالا 1% للفوز على الريال.

وأضاف جوزيه، أنه قال للاعبيه من أجل هذا الاحتمال سيقاتلون فى الملعب ، وخلال الشوط الأول لم يصل لاعبو الأهلى لمنطقة الجزاء أبدا، وكان دورهم مقتصرا على الدفاع فقط وسط توتر من اللعب أمام نجوم عالميين مثل فيجو وكارلوس وزيدان وغيرهم.

وأشار الساحر البرتغالى إلى أنه قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة لاحظ انهيار الريال بدنيا، وبين الشوطين قال للاعبيه داخل غرفة الملايس أيضا إنه الآن لديهم 10 فرص للفوز وليس واحدة، وأخبرتهم أننى سأقوم بالتغييرات الثلاثة، ويعتمدون على الهجوم بدلا من الدفاع.

وبالفعل سجل النيجيري صنداى هدف الأهلى، ومن بعدها توالت خلال المباراة وصول لاعبى الاهلى إلى مرمى الريال، لكن تألق حارسهم حال دون تسجيل أهداف أخرى.