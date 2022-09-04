شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله ممدوح يتوج ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه في أذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج عبد الله ممدوح لاعب منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزية في منافسات الدورى العالمى المُقام حالياً بأذربيجان بالفوز على لاعب بلجيكا، في المقابل خسر محمد رمضان امام منافسه الإيراني في مباراة البرونزية ، محققا المركز الخامس في منافسات البطولة .

ومن المنتظر أن ينافس 4 لاعبون على الميداليات الذهبية وهم طه طارق، و أحلام حمدى ، و كريم أبو عيطة ، ويوسف بدوى .

وتتكون بعثة المنتخب فى البطولة من 13 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين.

القائمة تضم كلا من: ريم أحمد، فريال اشرف، منة شعبان، أحلام حمدى، دهب ياقوت، حبيبة ماجد، على مستوى اللاعبات، ومحمد صلاح، وعلى الصاوى، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، وأحمد أيمن.