آرسنال يستهدف رقمًا مميزًا قبل مواجهة مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يسعى آرسنال لمعادلة رقم ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل عندما يحل ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويلعب آرسنال ضد مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في ختام الجولة السادسة من المسابقة، عند الساعة 05:30 مساءً.

ويحتل آرسنال صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بعد 5 انتصارات في الجولات الخمس الأولى، وسيظل فريق الجانرز متصدرًا بغض النظر عن نتيجة مباراته اليوم.

وفاز آرسنال على كل من كريستال بالاس، وليستر سيتي، وبورنموث، وفولهام، وأستون فيلا على الترتيب منذ بداية الموسم الجاري.

ويأمل آرسنال في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي في بداية الموسم، ليعادل انطلاقة 4 فرق في بريميرليج، هي نيوكاسل يونايتد موسم 1994-1995، وتشيلسي موسم 2009-2010، ومانشستر سيتي 2016-2017، وليفربول 2018-2019.

ويعتبر تشيلسي هو صاحب الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات في بداية الموسم، بـ9 انتصارات موسم 2005-2006، ويأتي بعده ليفربول بـ8 مباريات موسم 2019-2020.