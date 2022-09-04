رونالدو وراشفورد وأرتيتا.. 10 حقائق مثيرة قبل مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يسعى الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، لمعادلة سلسلة انتصارات أوناي إيمري، عندما يحل فريق الجانرز ضيفًا على غريمه مانشستر يونايتد اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويخوض آرسنال مباراة مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في ختام الجولة السادسة من المسابقة، عند الساعة 05:30 مساءً.

ويحتل آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات بالعلامة الكاملة، حيث يضمن الفريق إنهاء الجولة السادسة في الصدارة بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم.

في المقابل، يعيش مانشستر يونايتد فترة استفاقة بعدما حقق الفريق 3 انتصارات متتالية، بعد أن كان افتتح الموسم بخسارتين.

ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 9 نقاط، وفي حال فوزه سيرتقي إلى المركز الرابع.

وفيما يلي نرصد أبرز 10 حقائق قبل قمة مانشستر يونايتد وآرسنال:

- مانشستر يونايتد فاز على آرسنال مرة واحدة فقط في آخر 8 مواجهات بين الفريقين، بينما انتصر الجانرز مرة واحدة على منافسه بملعب "أولد ترافورد" في آخر 15 مباراة، وكان ذلك في نوفمبر 2020.

- آرسنال خسر خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد 17 مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر من أي فريق آخر.

- مانشستر يونايتد خرج بشباك نظيفة مرة واحدة في آخر 16 مواجهة ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، كانت في يناير 2021.

- مانشستر يونايتد يسعى لتحقيق 4 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ أبريل 2021.

- كريستيانو رونالدو سجل 698 هدفًا مع الأندية في كل البطولات طوال مسيرته، ما يعني أنه يحتاج هدفين للوصول إلى الرقم 700، علما بأنه أحرز 7 أهداف في آخر 8 مواجهات ضد آرسنال.

- ماركوس راشفورد فشل في التسجيل أمام آرسنال في 13 مباراة بكل البطولات، منذ أن سجل هدفين ضد الجانرز في أول مباراة له بقميص مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في فبراير 2016.

- آرسنال فاز في أول 5 مباريات من الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ موسم 2004-2005، علمًا بأن آخر مرة انتصر في المباريات الست الأولى ترجع إلى موسم 1947-1948.

- آرسنال يسعى للخروج بشباك نظيفة في أول 3 مباريات خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخه، بعد موسم 1995-1996.

- آرسنال يسعى للفوز في أول 3 مباريات خارج أرضه من الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

- سلسلة الانتصارات الست الحالية لميكيل أرتيتا هي الأطول لمدرب مع آرسنال منذ فوز أوناي إيمري في 7 مباريات متتالية عام 2018.