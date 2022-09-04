لاعب فاركو: الأهلي ظلم عبدالله السعيد وهذا سبب غياب التوفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يرى أحمد عبدالعزيز مودي، مدافع فاركو، أن "ظلم" عبدالله السعيد، نجم بيراميدز، وراء تراجع نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق الأحمر قالوا له إن بيتسو موسيماني "مدرب عادي"، والتوفيق فقط وراء نجاحاته.

وقال مودي، عبر قناة "الحياة"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، "الأهلي يستحق التراجع الذي يحدث له، الأمر لا علاقة له بالكرة، النادي ظلم بعض اللاعبين، منهم عبدالله السعيد، لذلك التوفيق غائب عن الفريق".

وأضاف المدافع "مسؤول في الأهلي قال لعبدالله السعيد "شوف مصلحتك"، وبالتالي اللاعب وقع للزمالك، لكن الأهلي أعاده ومدد عقده، ثم باعه ووضع بندًا بألا يلعب لأي نادٍ في مصر، كذلك رفع قضية ضده".

وكان اتحاد اللاعبين المحترفين أصدر بيانًا يوم الجمعة عبر فيه عن دعمه لعبدالله السعيد في نزاعه القانوني مع الأهلي، مشيرا إلى أن القلعة الحمراء تعاملت بشكل غير عادل مع اللاعب.

وكان الأهلي حصل في وقت سابق على حكم بأحقيته في الحصول على 2 مليون دولار من عبدالله السعيد، بسبب خرق اللاعب لشروط التعاقد.

وواصل مودي "بعض لاعبي الأهلي قالوا لي إن موسيماني مدرب عادي، فقط يحالفه التوفيق، وأؤيد قرار رحيله عن الفريق".

في المقابل، أوضح لاعب الفريق السكندري "الزمالك استحق لقب الدوري، مرتضى منصور رجل محب للنادي، ويريد دائمًا إبرام الصفقات القوية لتدعيم فريقه، كذلك فيريرا مدرب رائع، ولا يوجد لديه "نجم أوحد" في الفريق".

ويلعب مودي، صاحب الـ34 عامًا، في قلب الدفاع، ضمن صفوف فاركو، ويرتبط معه بعقد حتى 2024.

وخاض مودي 27 مباراة مع فاركو في الموسم الماضي من الدوري المصري، وسجل 5 أهداف.

وسبق لمودي أن لعب في صفوف الإسماعيلي، ومصر المقاصة، وبتروجيت، والمقاولون العرب.