الخليج 365 يتتبع.. كيف يرسم الزمالك سياسته التعاقدية ودور أمير مرتضى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

بعد عام من إيقاف القيد عن نادي الزمالك، يبدو أن الفريق بحاجة إلى بعض من التعاقدات بالرغم من الفوز ببطولة الدوري مرتين على التوالي.

لذا يرصد يلا كورة، آلية العمل داخل الزمالك من أجل تدعيم الفريق بالصفقات خلال الصيف الجاري 2022، والذي بدأ بالفعل من خلال عدد من التحركات أعلن عنها النادي، بشكل رسمي.

يبدو أن أمير مرتضى منصور، له دور مركزي في ملف إدارة الصفقات داخل النادي، ويدير العملية وفقا لأولويات الجهاز الفني للفريق.

بداية العمل

خلال موسم 2021\2022، بدأ العمل على ملف الصفقات الخاص بموسم 2022\2023، من خلال جلسة جمعت المدير الفني جيوسفالدو فيريرا، مع المشرف العام على الكرة، أمير مرتضى منصور، يكون الهدف منها هو تحديد المراكز التي تكون بحاجة إلى الدعم.

بعد تلك الخطوة، يبدأ أمير مرتضى والعناصر المعاونة له في تحديد الأسماء المتاحة من أجل التعاقد معها، على أن يتم ترتيبها وتطعيمها باقتراحات المدير الفني، بحيث يتوفر في كل مركز يحتاج الفريق إلى تدعيمه 3 خيارات على الأقل.

ويبدأ العمل على التفاوض مع اللاعبين بحيث يسعى النادي إلى التوصل لاتفاق مع الاسم الأول أو الثاني في كل مركز، وفي أسوأ الظروف يتم التحرك نحو الخيار الثالث، لكن هناك حرص كبير على اتمام الاتفاق مع الخيار الأولى الذي وضعه المدير الفني.

مقابلة فاصلة

ضمن النقاط الفاصلة في اتمام التعاقد مع أي لاعب، هو أن يقوم أمير مرتضى منصور، بعقد مقابلة سريعة مع اللاعب، يتم خلالها التعرف عن قرب على كيفية تعامله مع المواقف التي سيتعرض لها خلال مسيرته مع النادي.

خلال تلك المقابلة يمكن التعرف على شخصية اللاعب عن قرب، وقدرته على تحمل مختلف المواقف والظروف التي سوف يتعرض لها، بسبب الطبيعة الخاصة التي يتميز بها نادي الزمالك ومنافسته على كافة البطولات، بجانب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها.

مدة العقد

هناك بعض الاختلافات في تحديد مدة عقد اللاعب يتحكم فيها معيار السن، وكون اللاعب مصري أو أجنبي.

في حالة إن كان اللاعب صغير السن، يتم التفكير في المقام الأول أن يكون عقده لمدة 5 سنوات، وهو نفس الحال بالنسبة للأجانب، لكن على أقل تقدير لن يتم التعاقد مع لاعب لمدة تقل عن 3 سنوات.

بعد الاتفاق مع اللاعب يبدأ الزمالك في التحرك نحو ناديه إذا كان مرتبط بعد مع ناد آخر، من أجل إنهاء المفاوضات والحصول عليه بشكل رسمي ونهائي.

ملف المعارين

يعد أمير مرتضى، من خلال دائرة العمل التابعة له، تقرير مفصل عن كافة اللاعبين المعارين، ويتم عرضها على المدير الفني للفريق.

يقرر المدير الفني بعد النقاش مع المشرف على الكرة أي العناصر الممكن أن يتم استعادتها، ومن يستمر في الأهلي، أو يتم بيعه بشكل نهائي لعدم حاجة الفريق إلى جهوده.

في حالة ظهور اللاعب بشكل جيد، وكان الزمالك بحاجة إلى عناصر في مركزه يستقر المدير الفني على عودته بدلا من التعاقد مع لاعب جديد، وإن لم يكن هناك حاجة إلى جهوده يمكن أن يتم التفكير في الخيارات الآخرى الممكنة.

التعاقد مع الأجانب

يقوم المدير الفني بتحديد أولًا، أي من العناصر الموجودة لدى الفريق يمكن أن يستمر ويقدم الإضافة في الموسم المقبل، أي منهم يجب أن يرحل، ثم في الخطوة الثانية يحدد الأماكن التي تحتاج إلى تدعيم من خلال أجانب.

لدى أمير مرتضى منصور، مجموعة من وكلاء اللاعبين داخل وخارج مصر يتعامل معهم ويثق في قدرتهم على تقديم العناصر التي تستطيع تقديم الإضافة إلى الفريق.

هناك تركيز على عدة نقاط في اختيار اللاعبين، أن يكون اللاعب صغير السن، ومتاح للتعاقد مجانا، حتى يكون قابل لتقديم إفادة إلى الفريق مع إمكانية إعادة البيع.

بعد تحديد كافة الأسماء الممكنة بالتفاهم مع المدير الفني تبدأ عملية التفاوض.