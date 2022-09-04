أبرزها قمة مانشستر يونايتد وأرسنال.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 4 سبتمبر 2022، عدد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات الأوروبية.

وسيواجه الهلال نظيره الفتح في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.

كما ستُلعب مباراتان في الدوري الإنجليزي بالجولة السادسة، أبرزهما مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال، والتي تقام على ملعب الأولد ترافورد.

ونستعرض لكم مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري السعودي

الفتح ضد الهلال وتنطلق المباراة في تمام 5:35 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:35 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على SSC1 HD

الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون ضد ليستر سيتي وتنطلق المباراة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد ضد آرسنال وتنطلق المباراة في تمام 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

أوساسونا ضد رايو فاليكانو وتنطلق المباراة في تمام 2 عصرًا بتوقيت القاهرة،3 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو ضد إسبانيول وتنطلق المباراة في تمام 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

فياريال ضد إلتشي وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

فالنسيا ضد خيتافي وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

كريمونيزي ضد ساسولو وتنطلق المباراة في تمام 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 1:30 ظهرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 2 FR

سبيزيا ضد بولونيا وتنطلق المباراة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 3 FR

هيلاس فيرونا ضد سامبدوريا وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV2 Portugal

أودينيزي ضد روما وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 FR

الدوري الألماني

أوجسبورج ضد هيرتا برلين وتنطلق المباراة في تمام 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 4

بوروسيا مونشنغلادباخ ضد ماينز وتنطلق المباراة في تمام 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي

مونبلييه ضد ليل وتنطلق المباراة في تمام 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 ظهرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

ستاد ريمس ضد لانس وتُذاع على beIN Sports HD 2

كليرمون فوت ضد تولوز وتُذاع على beIN Sports HD 6

ستاد بريست ضد ستراسبورج وتُذاع على beIN Sports HD 7

اجاكسيو ضد لوريان وتُذاع على beIN Sports HD 3

وتنطلق المباريات المذكورة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

تروا ضد رين وتنطلق المباراة في تمام 5:05 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:05 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

نيس ضد موناكو وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2