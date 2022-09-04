«أكثر مدرب تعرض للظلم».. شوبير يكشف عن فحوى رسالة تلقاها من سواريش مدرب الأهلي السابق

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن تلقيه رسالة من البرتغالى ريكاردو سواريش المدير الفني السابق للنادى الأهلى.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد،: "تلقيت رسالة من سواريش قال فيها أعلم أن برنامجك مسموع من الأهلاوية ولدى خمسة نقاط أريد إيضاحها لجماهير الأهلى ".

وأضاف الإعلامي: "سواريش بيقول أرى أكاذيب عديدة وأرغب أن تصل الحقيقة للجمهور، لم أجرى مقابلات صحفية من وقت توقيعي للنادي الأهلي ولم أنشر أي شيء عبر مواقع التواصل الاجتماعى بإستثناء المؤتمرات الصحفية عقب المباريات فقط".

وتابع: "سواريش بيقول أنا قولت شباب الأهلي غير مستعد حالياً ولكن لو استمروا بنفس الطريقة بعضهم سيحقق حلم تمثيل الفريق الاول لكرة القدم".

وواصل حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "سواريش بيقول لدي شبكة اجتماعية عبر فيس بوك وإنستجرام فقط ولم أدلى بأى تصريحات للهجوم على الأهلى أو اللاعبين".

وأكد أحمد شوبير أن رسالة سواريش "يجب أن ندرسها ونتوقف عن الهراء، هذا المدرب أكثر مدرب تعرض للظلم في تاريخ الأهلى، ومقدرتش أحكم على قدراته وهو منزعج بشدة من إنتشار أحاديث كثيرة على لسانه لم يتحدث بها".