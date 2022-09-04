شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تعلن إقامة مباريات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، إقامة مباريات نصف نهائي دوري مراكز الشباب فى نسخته التاسعة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

ويلتقي مركز شباب البرامون بالدقهلية فريق مركز شباب ناهيا بالجيزة الخميس المقبل 8 سبتمبر، فيما يلتقى فريق مركز شباب مستقبل العُميد بمطروح فريق مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد السبت 10 سبتمبر الجاري.

كما تحددت مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الخاسر من المواجهتين، لتُقام الإثنين المقبل الموافق 12 سبتمبر 2022، وكافة المباريات تُقام علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.