شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة محترفى الاسكواش تختار نور الطيب ويوسف سليمان لاعبى شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" كلا من نور الطيب المصنفة الثامنة عالمياً، ويوسف سليمان، كأفضل ثنائي فى أغسطس الماضي، بعد تتويجهما مؤخراً ببطولة زد المفتوحة للاسكواش.



نور الطيب



يوسف سليمان

واقتحمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس قائمة التوب 10 من جديد باحثة عن استعادة تصنيفها الثالث عالمياً، وتقدمت الطيب 3 مراكز عقب تتويجها مؤخراً ببطولة زد، لتحتل حالياً المركز الثامن في التصنيف العالمي، بينما استقرت سلمى هاني في التصنيف التاسع.

بينما قفز يوسف سليمان لاعب النادي الأهلي، 5 مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي للاسكواش الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين "PSA"، ليحتل التصنيف رقم 12 عالمياً، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة زد المفتوحة للاسكواش.

من ناحية أخرى، لم تشهد قائمة التوب 10 أي تعديلات في التصنيف الجديد، حيث واصل علي فرج لاعب وادي دجلة هيمنته على قمة التصنيف العالمي، وجاء النيوزيلندي بول كول في المركز الثاني، بينما واصل مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي تواجده في المركز الثالث وطارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، ومازن هشام في المركز الثامن، ومروان الشوربجي في المركز التاسع، وفارس الدسوقي في المركز العاشر.