شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى ينتظر موقف عمر السعيد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو البنك الأهلى الموقف النهائى لعمر السعيد مهاجم الزمالك بشأن استمراره أو رحيله عن صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفى الحالى، من أجل التعاقد معه حال التأكد من رحيله بشكل نهائى عن البيت الأبيض.

ويهدف مجلس إدارة البنك الأهلى بعد التجديد لخالد جلال المدير الفني للفريق على المنافسة على المربع الذهبى من أجل الدخول واللعب فى الكونفيدرالية الأفريقية.

من ناحية أخرى، يدرس مسئولو الزمالك إعارة عدد من لاعبيه الشباب الذين شاركوا في لقاء إيسترن كومبانى بالجولة الأخيرة بالدورى، لإكسابهم بعض الخبرات مع عدد من أندية المنافسة على أن يعودوا للفريق الكروى في الموسم المقبل.

وكان البرتغالى جيسفالدوا فيريرا نجح فى تصعيد أكثر من لاعب ناشئ خلال الموسم المنقضى، على رأسهم حسام عبد المجيد وسيد نيمار وسيف فاروق جعفر ويوسف أسامه نبيه واستطاعوا فرض أسمائهم على التشكيلة الأساسية للفريق.

ويعتمد مجلس إدارة الزمالك في الوقت الحالي على تصعيد أكثر من ناشئ، بالإضافة لدعم فريق الأمل بالنادى والذى يتولى الإشراف عليه أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول حتى يكون ذخيرة كبيرة للفريق الأول.