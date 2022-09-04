الامارات | إنجاز كبير للإمارات في "آسيوية قيرغيزستان لبناء الأجسام واللياقة البدنية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة إتحاد الامارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بنيل ثلاثة مناصب في الاتحاد الآسيوي، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي اختتم أمس في قيرغيزستان وذلك على هامش انطلاق البطولة القارية، وهم أحمد جوهر وأحمد الفلاسي عضوين في مجلس إدارة الاتحاد القاري، والحكم الدولي فيصل الغيص الزعابي بمنصب الأمين العام للجنة الحكام في الاتحاد الاسيوي.

وفي نتائج اليوم الأول نال لاعبو الإمارات 10 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات، و3 فضيات وبرونزيتين، بينها ذهبية وفضية بطل الأبطال، إضافة إلى فضية عبدالله الحمادي في الفئة المفتوحة، وذهبية الماس البلوشي في ماستر بناء الاجسام للفئة (40-49)، وبرونزية خالد الفلاسي بنفس الفئة، وذهبية أحمد البلوشي في الماستر للفئة المفتوحة أكثر من 50 سنة، كما فاز الماس البلوشي واحمد البلوشي بذهبية وفضية بطل الابطال للماستر بالترتيب، وأحرز لاعب الإمارات أيوب العمار فضية وزن 60 كيلوغرام، وعبد الله الحمادي فضية وزن 70 كيلوغرام، وأحمد رستم ذهبية وزن 75 كيلوغرام والماس البلوشي برونزية وزن 80 كيلوغرام وعبدالله رستم ذهبية وزن 85 كيلوغرام.