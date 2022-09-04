شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولى: لم أتوقع استدعائى للمنتخب.. وسأقاتل لحجز مكان أساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد مدبولي، صانع ألعاب الإسماعيلي، سعادته بالانضمام لصفوف منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخه. وقال مدبولي فى تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي، ”أشكر الجهاز الفني للمنتخب على ثقتهم فى قدراتي وأعدهم بأني سأقاتل من أجل إثبات جدراتي فى اللعب بأسم منتخب بلادي فى المحافل الدولية “.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد قرر ضم باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي ثلاثي الإسماعيلي إلى معسكره المقبل الذى سيقام خلال الفترة من 13 حتى 27 سبتمبر الجاري ويتخلله مباراتان وديتان.

وأضاف مدبولى، "سعادتي باتت مضاعفة بانضمام زملائي بالفريق باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي، وكنت أتمنى تواجد لاعبين آخرين من الفريق يستحقون التواجد بعد الأداء المميز الذي قدموه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة لكن أعتقد أنهم سيكون لهم مقاعد خلال الفترات المقبلة".

وتابع، "لم أتوقع استدعائي للمنتخب لكنى أجتهد وأسعى لتقديم كل ما لدي من أجل المساهمة مع فريقي فى حصد الانتصارات، أود أن أشكر الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل على ما قام به معنا خلال تلك الفترة الصعبة وأتمنى لهم مزيد من التوفيق خلال الفترة المقبلة “.