شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه ينافس على 6 ميداليات بالدورى العالمى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس لاعبو منتخب الكاراتية، اليوم الأحد، على 6 ميداليات متنوعة خلال منافسات الدورى العالمى الذى يقام بأذربيجان، وتختتم فعالياته بشكل رسمي غدا الاثنين.

اللاعبون المشاركون فى البطولة هم أحلام حمدى وطه طارق وكريم أبو عيطة ، ويوسف بدوى، حيث تأهلوا للنهائى وينافسون على الميداليات الذهبيات حال الفوز، أو يحصدون الميداليات الفضية حال الخسارة، بينما ينافس على البرونزيات كل من عبد الله ممدوح ، و محمد رمضان.

وودعت فريال أشرف البطولة بعد الخسارة في ربع النهائي أمام لاعبة كازاخستان بنتيجة 3/2.

وتتكون بعثة المنتخب فى البطولة من 13 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين.

القائمة تضم كلا من: ريم أحمد، فريال اشرف، منة شعبان، أحلام حمدى، دهب ياقوت، حبيبة ماجد، على مستوى اللاعبات، ومحمد صلاح، وعلى الصاوى، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، وأحمد أيمن.