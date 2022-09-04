شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى فى صورة مع والدتها: "كل شىء بالنسبة لى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت نور الشربيني ، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، وبطلة العالم لست نسخ، صورة عبر حسابها الشخصي على انستجرام بصحبة والدتها راندا الشربيني وعلقت: "كل شىء بالنسبة لي".



نور الشربيني



نور الشربيني

وأعلنت نور الشربيني أنها أبرمت اتفاقية مع النجم السابق جريجور جوتييه للانضمام إلى فريقها التدريبي، حيث تتطلع الشربيني إلى تحسين مستواها في محاولة لاستعادة التصنيف العالمي رقم 1 من منافستها المميزة نوران جوهر.

وكانت نور الشربيني قد بدأت بالتواصل مع جوتييه، عن بعد قبل بكولة العظماء الثمانية أخر بطولات الموسم الماضي، وسرعان ما ظهرت نتائج هذا التواصل واضحة للغاية حيث نجحت الشربيني في اجتياز بطولة العظماء حيث خسرت مباراة واحدة فقط في هذه البطولة قبل أن تهزم نوران جوهر 3-0 في النهائي وتتوج باللقب.

واعترفت الشربيني بأن إحباطها من هزيمتها في بطولات رئيسية مثل بطولة بريطانيا المفتوحة كان سببا في البحث عن النفس مع شقيقها ومديرها عمر الشربيني الذي كان بدوره أكثر داعم لها.

وجاء أن الشربيني لجوتييه إيمانا بالخبرات التي اكتسبتها خلال مسيرته الاحترافية في بطولات PSA العالمية ، والتي شهدت فوزه ببطولة عالمية واحدة وثلاثة ألقاب بريطانية مفتوحة، حيث من المقرر أن يساعد ذلك البطلة المصرية في استعادة صدارة التصنيف ولمساعدتها أيضًا على الوصول إلى الرقم القياسي العالمي لنيكول ديفيد التي توجت ببطولة العالم ثماني مرات.

وقالت الشربيني في تصريحات لرابطة المحترفين للاسكواش: الموسم الماضي كان مزعجًا بعض الشيء بالنسبة لي لم أكن راضية عن معظم النتائج وتحدثت مع أخي عمر وأخبرته أنني أريد تغيير شيء ما، كنت أرغب في إضافة شيء مختلف إلى لعبتي، ظللنا نتحدث لأيام وساعات حتى اتصل بي مقترحًا جوتييه ولم أتردد للحظة.

أضافت: "ولكن سألت عمر هل هو على استعداد للقيام بذلك؟ قال عمر إنني تحدثت معه للتو هذا الصباح ولنرى.، في وقت لاحق من ذلك الأسبوع ، اتصلنا وبدأنا العمل على الفور وأعتقد أن جوتيبه هو الشخص الذي يمكنه مساعدتي في الوصول إلى ما أريد من خلال تفانيه واتساقه ومعرفته عندما كان لاعباً.