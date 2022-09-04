شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يترقب وصول حيثيات حكم إيقاف القيد للتظلم بالمحكمة الفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى فاركو وصول حيثيات حكم المحكمة الرياضية بإيقاف القيد للنادى فترتين، لدراسته والتعرف على إمكانية تقديم تظلم للمحكمة الفيدرالية السويسرية من عدمه، فإذا كانت حيثيات الحكم تتيح للنادى السكندرى التظلم مرة أخرى ضد قرار إيقافه وتصعيد الأمر للمحكمة الفيدالية سيتم على الفور اللجوء لهذا السيناريو، بينما فى حال عدم وجود إمكانية للتصعيد سيتم إغلاق الملف نهائياً.

ورفضت إدارة نادى فاركو فكرة بيع أو أعارة أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما رفضت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من نادي فاركو بشأن المهاجم السوداني سيف تيري، ضد قرارات لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكدت المحكمة الرياضية قرار فيفا بتغريم سيف تيري 500 ألف دولار أمريكي لصالح نادي المريخ السوداني، كما تم إيقاف تيري 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم لخرقه عقده مع المريخ، وتلقى فاركو عقوبة بدوره بإيقافه عن قيد اللاعبين لفترتي انتقالات مقبلتين.

وصعّد المريخ الشكوى إلى لجنة فض المنازعات في فيفا، والتي أصدرت قرارها بدورها في فبراير 2022، ليقرر فاركو وتيري التصعيد في المقابل والاستئناف أمام المحكمة الرياضية التي رفضت الطعن اليوم الإثنين، وبالتالي تدخل قرارات لجنة فض المنازعات حيذ التنفيذ.

وقررت المحكمة الرياضية إلزام نادي فاركو بتسديد 500 فرانك سويسري رسوم الإجراءات لنظيره المريخ، و500 فرانك سويسري أخرى يسددها سيف تيري.

ويلزم قرار لجنة فض المنازعات اللاعب بسداد الغرامة في ظرف شهر، وحال تأخيرها يتم تطبيق فائدة 5%.