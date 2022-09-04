موعد مباراة مصر وتونس فى نهائى بطولة أفريقيا لشابات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب شابات الكرة الطائرة، اليوم الأحد، نهائى بطولة أفريقيا أمام نظيره التونسى، صاحب الأرض والجمهور، وسط طموح فى تكرار لإنجاز منتخب الشباب الذى حصد اللقب مؤخرا على حساب تونس.





موعد مباراة مصر وتونس فى بطولة أفريقيا لشابات الطائرة

تقام مباراة مصر وتونس فى نهائى بطولة أفريقيا لشابات الكرة الطائرة فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب شابات الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على المغرب بنتيجة 3/0 فى لقاء نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بتونس ليتأهلن إلى النهائى.

وتأهل منتخب شابات الطائرة إلى نصف النهائى محققا العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته.

وتضم بعثة شابات الطائرة كلا من: محمود الفقى رئيس البعثة، ماركو انطونيو مشرف قطاع الانسات، ماجد مصطفى مدير فنى، نجلاء فوزى مدرب عام، يارا نبيل علاج طبيعى، مصطفى صالح محلل فنى، ناصر حمدى مدير إدارى، وحكم مرافق عاطف متولى.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: تقى الله مدحت، حبيبة زعتر، شهد الفقى، فريدة هشام، هنا تامر، مريم ثابت، ملك إسماعيل، ملك شاهين، مى غزال، نور ايهاب، ندى مرجان، سلمى يوسف.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرا، بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.