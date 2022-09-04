شكرا لقرائتكم خبر عن القماش يتحدث عن نجم المستقبل فى الإسماعيلى بعد الانضمام للفراعنة الصغار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خالد القماش، مدير قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته الغالية بانضمام إياد العسقلاني لاعب فريق الناشئين مواليد 2003 إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي الحالي.

وقال القماش فى تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي، "أشُيد بأداء اللاعب الذى ظهر عليه خلال الفترة الأخيرة، بعدما قدم مستويات قوية مع فرق الناشئين ومنتخب مصر للشباب خلال بطولة كأس العرب الأخيرة، أتوقع له مستقبلا كبيرا مع الإسماعيلي والمنتخبات الوطنية المختلفة شريطة الاستمرارية فى التألق خلال الفترة المقبلة".

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي، قد ضم الصاعد إياد العسقلاني مدافع الإسماعيلي، خلال معسكره المقبل الذى يقام بالإسكندرية.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، وستقام أحد أيام 21 أو 22 أو 23 أكتوبر المقبل ذهابًا، و28 أو 29 أو 30 من الشهر ذاته إيابًا.