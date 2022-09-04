شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: جروس يقترب من تدريب الإسماعيلى.. ومفاوضات مكثفة مع أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الإسماعيلى دخل فى مفاوضات مكثفة مع السويسرى جروس المدير الفني الأسبق للزمالك لتدريب الدراويش فى الموسم الجديد.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "جروس سيحضر للإسماعيلية للاجتماع مع مسئولي الإسماعيلى لتولى تدريب الفريق، ولو حدث توافق سيوقع على العقود ويعلن تنصيبه بشكل رسمي مديراً فنياً فى الموسم الجديد".

وأضاف شوبير، "الإسماعيلى دخل في مفاوضات مكثفة مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق، وبالفعل هناك تقارب فى وجهات النظر، الدراويش يحتاج حارس مرمى وأبو جبل مرحب باللعب للفريق الأصفر".

وكان الجهاز الفني للدراويش قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 11 يومًا بعد انتهاء منافسات المسابقة المحلية لإلتقاط الأنفاس قبل بدء فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.