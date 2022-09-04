شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم استطاعوا تحقيق شهرة واسعة فى عالم الرياضة بعيدًا عن القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الرياضة المصرية نجوم استطاعوا أن يحققوا شهرة واسعة فى عالم الرياضة بعيدًا عن كرة القدم وأصبحوا نجومًا تختلف شهرتهم عن لاعبى الكرة من محتلف اللعبات، وأبرزها المصارعة والإسكواش والسلاح وكرة اليد ورفع الأثقال.

ومن أبرز هؤلاء النجوم ، بطل الإسكواش رامى عاشورالحاصل على بطولة العالم للشباب مرتين و بطولة العالم للكبار فى 2014 فضلا عن تربعه على التنيف العالمى 2010، بطل سلاح لاشيش علاء أبو القاسم الحاصل على فضية أولمبياد لندن 2012 والمصارع كرم جابر صاحب ذهبية أولمبياد أثينا 2004.

كما أن محمد إيهاب بطل الأثقال المعتزل حصد لقب برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، ونجح أيضًا نجم كرة اليد أحمد الأحمر فى أن يحقق شهرة واسعة من بين متابعين اللعبة وخارجها فى ظل نجاحه مع المنتخب وتحقيق بطولات كثيرة وقيادة منتخب بلاده للمربع الذهبى فى أولمبياد طوكيو الأخيرة.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات لهؤلاء النجوم فى الصور التالية:



رامى عاشور بطل الإسكواش