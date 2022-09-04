شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حسام غالى سافر هولندا وألمانيا لاختيار مدرب الأهلى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن حسام غالى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى سافر لدولتى هولندا وألمانيا لاختيار مدرب الفريق الجديد وكذلك معسكر الإعداد.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "معنديش خبر مؤكد عن مدرب الأهلى الجديد، وطالما معنديش معلومة أكيدة مش بحب أفتى، المؤكد عندى أن حسام غالى راح هولندا وراح ألمانيا عشان المدرب وعشان المعسكر".

ويضيف شوبير: "الأهلى هيعلن خلال أيام قليلة عن مدربه الجديد وفى تكتم شديد حول المفاوضات رغم أن البعض خرج ينفرد بأسماء مدربين وهى غير صحيحة بالمرة".

وشهدت الأيام الماضية جلسات مكثفة للجنة التخطيط للكرة بالنادى الاهلى لحسم أكثر من ملف مهم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفى مقدمتها المدرب الجديد الذى سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز الذى تم توجيه الشكر له مؤخراً، ويناقش مسئولو الأهلي كذلك ملف العروض، حيث تلقى عدد كبير من لاعبي الفريق عروضاً من أندية محلية وخارجية للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.