شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس اصطحاب الثلاثى الجديد لقطر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، اصطحاب الثلاثى الجديد معه لدولة قطر لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل. وتعاقد الزمالك مع الثلاثى المغربى زكريا الوردى، والسنغالى إبراهيما نداى، بالإضافة لأحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز فى صفقة انتقال حر.

ويلتقى الزمالك مع الهلال الجمعة المقبل، على أن يسافر الفريق إلى قطر الثلاثاء المقبل، على أن يحصل الفريق الفائز بالكأس على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.

ورغم أن الثلاثى كانوا بعيدين عن المشاركة فى المباريات الأساسية مع فرقهم، إلا أن المدير الفني يحاول إدخالهم فى الأجواء مع اللاعبين بسرعة للاستفادة بهم فى أقرب وقت ممكن في ظل الحاجة الماسة لجهودهم.