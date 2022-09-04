شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف عن رسالة عتاب من سواريز: لم أهاجم الأهلى أو أقلل من تجربة الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن تلقيه رسالة عتاب من البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني السابق للنادى الأهلى.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "تلقيت رسالة من سواريز قال فيها أعلم أن برنامجك مسموع من الأهلاوية ولدى خمسة نقاط أريد إيضاحها لجماهير الأهلى ".

وتابع شوبير: "سواريز بيقول أرى أكاذيب عديدة وأرغب أن تصل الحقيقة للجمهور، لم أجرى مقابلات صحفية من وقت توقيعى للأهلى ولم أنشر أي شيء عبر مواقع التواصل الاجتماعى بإستثناء المؤتمرات الصحفية عقب المباريات فقط".

ويضيف شوبير: "سواريز بيقول لم أهاجم الناشئين، أنا قولت أن شباب الأهلى غير مستعد حالياً ولكن لو استمروا بنفس الطريقة بعضهم سيحقق حلم تمثيل الأهلى ".

وأكمل شوبير: "سواريز بيقول لدى شبكة اجتماعية عبر فيس بوك وإنستجرام فقط ولم أدلى بأى تصريحات للهجوم على الأهلى أو اللاعبين".

وأكد شوبير، أن رسالة سواريز يجب أن ندرسها ونتوقف عن الهراء، هذا المدرب أكثر مدرب تعرض للظلم في تاريخ الأهلى، ومقدرتش أحكم على قدراته وهو منزعج بشدة من إنتشار أحاديث كثيرة على لسانه لم يتحدث بها.