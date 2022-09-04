شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مكثفة لـ"تخطيط الأهلي" لحسم ملف المدرب ودراسة عروض الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية جلسات مكثفة للجنة التخطيط للكرة بالنادى الاهلى لحسم أكثر من ملف مهم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفى مقدمتها المدرب الجديد الذى سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز الذى تم توجيه الشكر له مؤخراً، ويناقش مسئولو الأهلي كذلك ملف العروض، حيث تلقى عدد كبير من لاعبي الفريق عروضاً من أندية محلية وخارجية للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وهناك أيضاً ملف الإعارة، حيث يمتلك الأهلي أكثر من لاعب مُعار لأندية محلية وخارجية، ويتم التفاوض حالياً لبحث مصير هؤلاء المُعارين سواء بعودتهم أو استكمال تجربة الإعارة.

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات على فترات وليس دُفعة واحدة بسبب تواجد عدد كبير من المصابين بالفريق، وحاجة هؤلاء المصابين للعودة قبل التدريبات الجماعية بعدة أيام من أجل استكمال البرنامج التأهيلي.

وحصل الأهلي على راحة سلبية عقب نهاية الموسم المحلي حيث خاض الفريق أخر مباراة بالدوري يوم الثلاثاء الماضي أمام سيراميكا أنتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يعود المُصابون بالأهلي للتدريبات فى غضون أسبوع من الآن، ثم يعود باقي الفريق بعدها بأسبوع أو خمسة أيام، ويناقش سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق حالياً موعد عودة الأهلي للتدريبات سواء بالنسبة للمُصابين أو بالنسبة لباقي اللاعبين خاصة وأن هناك لاعبين أجانب سافروا إلى بلادهم بجانب لاعبين محليين يقضون أجازاتهم السنوية خارج البلاد.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي 9 لاعبين هم: حسين الشحات _ جراحة غضروف الركبة وعمرو السولية مزق في العضلة الخلفية ومحمد شريف _ مزق في العضلة الضامة وطاهر محمد طاهر _ مزق في العضلة الخلفية وبيرسي تاو _إصابة في العضلة الأمامية وعمار حمدي _رباط صليبي وأكرم توفيق _عدم الجاهزية الفنية من الرباط الصليبي وأحمد نبيل كوكا _عدم الجاهزية الفنية من مزق الخلفية ومحمد مجدي أفشة _ جراحة "الفتاق".