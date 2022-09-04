جدول مباريات اليوم.. يونايتد يواجه آرسنال والهلال يستعد للزمالك بلقاء الفتح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

تقام عدة مباريات اليوم الأحد، سواء على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى أو العربية، لعل أبرزها قمة مانشستر يونايتد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ومواجهة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي، وهي البروفة الأخيرة للأزرق قبل ملاقاة الزمالك في كأس سوبر لوسيل.

ويستضيف مانشستر يونايتد غريمه آرسنال على ملعب "أولد ترافورد" في أبرز مواجهات اليوم، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

من جانبه، يحل الهلال، حامل لقب الدوري السعودي، ضيفًا على الفتح ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، في آخر مباراة قبل مواجهة الزمالك في كأس سوبر لوسيل بقطر، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وفيما يلي يستعرض "الخليج 365" جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

- الساعة 03:00 عصرًا.. برايتون وليستر سيتي.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

- الساعة 05:30 مساءً.. مانشستر يونايتد وآرسنال.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

- الساعة 09:00 مساءً.. فالنسيا وخيتافي.. بي إن سبورتس 1.

- الساعة 08:45 مساءً.. أودينيزي وروما.. أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

- الساعة 05:35 مساءً.. الفتح والهلال.. إس إس سي 1.