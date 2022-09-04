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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض الهلال تحديا جديدا في الدوري السعودي للمحترفين، حين يواجه نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي؟

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي خلف الشباب المتصدر ولهما 6 نقاط.



في المقابل، يأتي الفتح، صاحب الأرض، في المركز السابع برصيد 3 نقاط من فوز وحيد وهزيمة.



ونستعرض من خلال هذا التقرير، موعد مباراة الفتح والهلال في الدوري السعودي والقناة الناقلة لها.



يلتقي فريق الهلال مع نظيره الفتح مساء يوم الأحد 4 سبتمبر/ أيلول 2022 ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والفتح هو 6.35 مساء بتوقيت مكة المكرمة و7.35 مساء بتوقيت أبوظبي.

تُبث منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين عبر شبكة قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

وتنفرد مجموعة قنوات SSC بنقل عدة بطولات من بينها الدوري السعودي، وذلك على مدار المواسم الـ3 المقبلة.

يذكر أن القناة الناقلة لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي هي SSC1.

خطف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي الأنظار، خلال ظهوره الرسمي الأول مع الفريق، في انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين.

وشارك بن شرقي في فوز الجزيرة بهدفين دون رد على دبا الفجيرة، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإماراتي، يوم السبت.

قدم اللاعب المغربي مستويات إيجابية خلال المباراة، وحظي بإشادة مدربه الهولندي مارسيل كايزر، وجماهير الجزيرة عبر موقع "تويتر" بعد نهاية اللقاء.

وقال كايزر في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة إن "بن شرقي قدم مجهودات كبيرة خلال مجريات اللعب، وكان ينقصه هدف فقط ليتوج مجهوده مع زملاءه".

هدفا الجزيرة حملا توقيع المهاجم المخضرم علي مبخوت، ليقود فريقه لحصد أول 3 نقاط في الدوري الإماراتي هذا الموسم.

ونشر نادي الجزيرة استفتاء بشأن أفضل لاعب في المباراة، واختار الثلاثي علي مبخوت والحارس علي خصيف بجانب بن شرقي.

وقبل نهاية الاستفتاء بساعات قليلة، كان التنافس على أشده بين بن شرقي ومبخوت، حسب اختيارات الجماهير التي أشادت بالظهور الأول لـ "أسد الأطلس".

يتحرك مسؤولو الأهلي المصري على قدم وساق، للتعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق بدءا من الموسم المقبل 2022-2023، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريس.

كان الأهلي قدم الشكر لسواريس على الفترة التي قضاها مع الفريق، والتي استمرت نحو شهرين، خسر خلالهما نهائي كأس مصر 2021 والدوري المحلي 2022.



ذكرت العديد من التقارير الإعلامية المصرية، أن الألماني ماركو روزه مدرب بروسيا دورتموند الألماني الأسبق، أحد المرشحين بقوة لقيادة فريق القرن العشرين خلال الفترة المقبلة.



لكن موقع "يلا كورة" المصري قال نقلا عن مصدر داخل النادي الأهلي إنه "تم التواصل مع وكيل روزه، لكن الأخير أكد أنه يتقاضى راتبا كبيرا للغاية، ولا يقبل أيضا فكرة العمل خارج أوروبا خلال الفترة الحالية".

واستطرد: "لذلك خرج ماركو روزه من قائمة الترشيحات".

أشار المصدر في سياق آخر إلى أن موعد الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد قد يكون نهاية الأسبوع الحالي.

وفسّر بقوله "المفاوضات بشأن المدرب الجديد حاليا في إطارها النهائي".

رشحت تقارير صحفية المدرب النمساوي إدي هوتر لتولي تدريب الأهلي المصري خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريس.

وأعلن الأهلي عقب نهاية الموسم المنصرم من الدوري المصري، إقالة سواريس عقب احتلال الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري.



ومنذ إقالة سواريس وكثرت الترشيحات بشأن هوية المدير الفني المقبل للفريق الأحمر، لكن تقارير صحفية أوضحت بأن النمساوي إدي هوتر هو المرشح الأبرز لتولي المهمة.



ولد إدي هوتر يوم 11 فبراير/ شباط 1970، ويبلغ من العمر 52 عاما في الوقت الحالي، وعرف عنه منذ الصغر حبه الشديد لكرة القدم.

بدأ هوتر مسيرته مع كرة القدم كلاعب، حيث استهل مشواره الاحترافي بنادي لانزير النمساوي، وأخذ يتنقل بين مختلف الأندية وصولا لريد بول سالزبورج والذي معه لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1994.

وخلال مسيرته الكروية كلاعب، حقق هوتر 3 ألقاب للدوري النمساوي بقميص سالزبورج، فضلا عن كأس النمسا رفقة نادي جرازير.

وبعد اعتزاله اللعب نهائيا في 2007، اتجه هوتر إلى التدريب وكانت البداية من فريق الرديف بنادي ريد بول سالزبورج، ثم أخذ يتنقل بين الأندية، حتى عاد إلي الأخير كمدير فني للفريق الأول عام 2014.

وعلى مدار عام، استطاع هوتر قيادة ريد بول سالزبورج لتحقيق ثنائية الدوري والكأس في النمسا، قبل أن يرحل في 2015 صوب يونج بويز ويستمر معه 3 سنوات، قاد الفريق خلالها لتحقيق الدوري السويسري عام 2018.

وبعد تحقيقه هذا اللقب، غادر بوتر يونج بويز متجها إلى الدوري الألماني من بوابة آينتراخت فرانكفورت، حيث ظل معه بين 2018 و2021، حيث قاده في أول موسم للوصول لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

وبفضل ذلك الأمر، والنتائج المميزة بالدوري الألماني، فاز هوتر بجائزة أفضل مدرب بالبوندسليجا، ليستمر بعد ذلك في النجاحات مع آينتراخت، حيث صنع منه فريقا قويا.

ورغم أنه قرر الرحيل عن آينتراخت لخوض تجربة جديدة مع بروسيا مونشنجلادباخ، لكن بصمته مع فريق مدينة فرانكفورت كانت واضحة بدليل أنه في الموسم الثاني لمغادرته، حقق آينتراخت لقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

لم تستمر تجربة هوتر مع مونشنجلادباخ كثير، حيث غادر في نهاية الموسم الماضي، بعد أن احتل الفريق المركز العاشر في الدوري الألماني.