شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينافس البنك الأهلي على ضم "حلاوة" المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى ناديا سموحة والبنك الأهلي اهتمامهما بالتعاقد مع كريم حلاوة جناح المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفهما فى الموسم الجديد بالدوري المصري.

ولفت لاعب المقاصة أنظار عدد من الأندية بعد المستويات التى قدمها خلال الموسم المنقضي، ويرغب أكثر من نادٍ فى التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرحب المقاصة برحيل اللاعب فى الصيف الجاري، لاسيما بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، ووجود رغبة لدى النادي في تسويق عدد من نجومه من أجل توفير سيولة للصرف على النادي فى دوري الدرجة الثانية.

ويترقب مسئولو المقاصة وصول عروض رسمية من قبل الأندية المهتمة بكريم حلاوة من أجل مناقشتها والبت فى مصير اللاعب النهائي خلال الميركاتو الحالي.