شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والهلال السعودى فى كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الزمالك مع الهلال السعودى فى كأس لوسيل بقطر الجمعة المقبل التاسع من سبتمبر الجارى، فى المباراة التي ستشهد منافسة شرسة بين اللاعبين من أجل نيل شرف الحصول على الكأس.

وعلى الرغم من أن المباراة شرفية تجمع بين بطلى الدورى المصرى والسعودى، إلا أن البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، يأخذها مأخذ الجدية وسيقوم بإشراك القوام الأساسى للتتويج بها، خاصة أن المنافس أحد أقوى الفرق على الساحة الكروية فى الوقت الحالى.

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودى تقام مباراة الزمالك والهلال السعودى فى التاسع من سبتمبر الجارى فى تمام الثامنة مساء .

مكافآت البطولة

ومن المقرر أن يحصل الفائز فى تلك المباراة على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يقوم فيريرا المدير الفني للزمالك بعودة التشكيل الأساسى للفريق في هذه المباراة بعودة محمد عواد لحراسة المرمى، أمامه الرباعى من اليمين للشمال حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ومحمود حمدى الونش وأحمد فتوح، وفى الوسط إمام عاشور ومحمد عبد الغنى وأحمد سيد زيزو وسيد نيمار ويوسف أوباما، وفى الهجوم سيف الدين الجزيرى.

رحلات مخفضة للجماهير

ينظم مسئولو الزمالك رحلات مخفضة للجماهير البيضاء من أجل مؤازرة اللاعبين في تلك المباراة القوية بالإضافة للجماهير المصرية المتواجدة بقطر والتي سيكون أكبر حافز للاعبين على اللعب والفوز من الدقيقة الأولى.

عودة اللاعبين للتدريبات

عاد فريق الزمالك إلى التدريبات أمس السبت بعدما قام فيريرا بإراحة اللاعبين الأساسيين لمدة 10 أيام بعد حسم لقب الدورى بشكل رسمى من أجل إتاحة الفرصة أمام اللاعبين على الحصول على أكبر فترة زمنية للراحة قبل عودتهم من جديد للتدريبات.