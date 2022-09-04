شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض 3 وديات فى معسكر أوروبا استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على خوض 3 وديات فى معسكر الفريق الخارجي، الذى سُيقام خلال الفترة القليلة المقبلة، ويتفاوض النادي الأهلي مع عدة أندية أوروبية لمواجهتها فى المعسكر الذى سيُقام منتصف سبتمبر الجارى بنسبة كبيرة، لكن لم يتم تحديد موعده النهائي بشكل رسمي انتظاراً لحسم بعض التفاصيل المُتعلقة بالسفر وموعد المعسكر والوديات التى ستُقام خلاله وغيرها من ترتيبات المعسكر.

واستقر مسئولو الأهلي على إقامة المعسكر الخارجي فى هولندا، بعدما كانت هناك مفاضلة بين عدة دول أوروبية لاستضافة المعسكر الخارجي قبل بدء الموسم الجديد، وفى مقدمتها هولندا وإسبانيا والنمسا، ولكن تم الاستقرار في النهاية على إقامة المعسكر في هولندا ويتم إنهاء بعض الأمور المتعلقة بالمعسكر حالياً سواء، فيما يتعلق بحجز تأشيرات السفر أو تذاكر الطيران أو إقامة الوديات مع فرق مختلفة من أوربا وغيرها من تجهيزات المعسكر الذي يرغب مسئولو القلعة الحمراء في الخروج منه بمكاسب عديدة قبل مطلع الموسم الجديد.