شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما قدمه أشرف بنشرقي في مباراته الأولى مع الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حقق فريق الجزيرة الفوز على دبا الفجيرة بهدفين نظيفين، في افتتاحية الدوري الإماراتي والمسمى بـ دوري أدنوك للمحترفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

هذا ما قدمه أشرف بنشرقي في مباراته الأولى مع الجزيرة

وأحرز علي مبخوت هدفي الجزيرة في الدقيقتين 11 و27، ليرفع رصيده بالمجمل إلى 183 هدفًا ويؤكد على تواجده كهداف تاريخي للدوري، كما أنها أول ثنائية له في الجولة الأولى من الدوري.

وقدم المغربي أشرف بنشرقي أداء مميزًا في مباراته الرسمية الأولى مع فريق الجزيرة، حيث قام بالتسديد على مرمى دبا الفجيرة 6 مرات، منهم 3 بين القائمين والعارضة.

وقام بن شرقي بتمرير الكرة في الثلث الهجومي 33 مرة بشكل ناجح بنسبة تصل إلى 71.7% من تمريراته الصحيحة في المباراة، بالإضافة إلى قيامه بـ5 مراوغات صحيحة للاعبي دبا الفجيرة.

شارك أشرف بن شرقي لاعب نادي الجزيرة في أول لقاء رسمي مع فريقه الجديد بدوري أدنوك للمحترفين «الدوري الإماراتي» أمام فريق دبا ضمن منافسات الجولة الأولى، والذي انتهت بفوز الجزيرة بهدفين نظيفين.

نجح علي مبخوت في تسجيل الهدفين في الدقيقتين 11 و27 للجزيرة، وخاض أشرف بن شرقي المباراة كاملة بعدما دفع به المدرب أساسيًا لكنه لم ينجح في صناعة أو تسجيل أي هدف خلال اللقاء.

وكان أشرف بن شرقي انتقل إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك.

علي مبخوت يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء والنتيجة تصبح 2-0#الجزيرة_دبا#دوري_أدنوك_للمحترفين

وحرص المدير الفني لفريق الجزيرة الهولندي مارسيل كايزر على استمرار الدولي المغربي داخل الملعب حتى نهاية المباراة، حيث قدم بن شرقي بعض من المهارات خلال الـ90 دقيقة لكن لم ينجح في الصناعة أو التسجيل.

ويبدو من اعتماد الهولندي مارسيل كايزر على بن شرقي في أول مباراة أنه سيكون من الأعمدة الرئيسية للفريق خلال الفترة المقبلة، لكنه ينتظر مع الفريق خلال المباريات المقبلة من الدوري الإماراتي.

فاز فريق الجزيرة على ضيفه دبا الفجيرة بهدفين دون مقابل، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإماراتي لكرة لقدم.

سجل علي مبخوت الهدف الأول للجزيرة في الدقيقة 11، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 27 من ضربة جزاء، مؤمنًا انتصار فريقه.



وشهدت المباراة، المشاركة الأولى للمغربي أشرف بن شرقي مع فريقه الجديد الجزيرة الإماراتي، بعد انتقاله من الزمالك في صفقة انتقال حر، حيث شارك في اللقاء كاملًا.

وفي نفس الجولة، تعادل النصر مع مضيفه الظفرة بهدف لمثله.

تقدم الظفرة عن طريق خالد الدرمكي في الدقيقة 63، قبل أن يدرك ديمبو داربوي التعادل للنصر في الدقيقة 72،

افتتح التسجيل لمصلحة نادي الجزيرة اللاعب علي مبخوت في الدقيقة 11 من بداية اللقاء، ثم أضاف علي مبخوت أيضًا الهدف الثاني في الدقيقة 27 من الشوط الأول.

وشارك الدولي المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الجزيرة في أولى مبارياته مع الفريق في المسابقة المحلية، بعد انتقاله من صفوف الزمالك بعد نهاية عقده مع القاعة البيضاء.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الجزيرة عند النقطة الثالثة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، في حين يظل دبا في المركز الثالث عشر بلا شيء من النقاط.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، في بيان رسمي، تعاقده رسميًا مع المغربي أشرف بن شرقي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نادي الجزيرة الإمارات، بيان إعلان التعاقد مع أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار تدعيم الفريق استعدادًا للفترة المقبلة.

واختتم بن شرقي مسيرته مع الزمالك، بالتتويج بلقب كأس مصر للموسم الماضي، بعد الفوز الذي حققه على حساب نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف.