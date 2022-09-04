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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي، بعد انتهاء أولى مواجهات الجولة السادسة، مساء السبت 3-9-2022.

وحقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على نانت، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بملعب لا البوجوار، ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة.

تعرف على ترتيب الدوري الفرنسي



ويتساوى باريس مع غريمه التقليدي مارسيليا الذي تمكن من تحقيق الفوز على مضيفه أوكسير، بهدفين دون مقابل.

استعاد باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بفوزه السهل على مضيفه نانت بنتيجة 3-0.

المباراة جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "لا البوجوار" معقل نانت ضمن الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.



وشهدت الدقيقة 18 من عمر المباراة، تسجيل باريس سان جيرمان لهدف التقدم عن طريق كيليان مبابي.

وبعد الهدف، تلقى نانت ضربة قاسمة بتعرض لاعبه البرازيلي فابيو دا سيلفا لحالة طرد مباشر.

باتت المباراة سهلة على الضيوف، وفي الدقيقة 54، سجل مبابي الهدف الشخصي الثاني له ولباريس سان جيرمان في المباراة.

وأكد باريس سان جيرمان تفوقه في المباراة بتسجيله الهدف الثالث عبر الظهير البرتغالي نونو مينديز بالدقيقة 68.

وبتلك النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن مارسيليا الوصيف.

على الجانب الآخر، استقر نانت عقب تلك الهزيمة الكبيرة في المرتبة العاشرة بواقع 6 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023

باريس سان جيرمان - 16 نقطة

أولمبيك مارسيليا - 16 نقطة

أولمبيك ليون - 13 نقطة

لانس - 13 نقطة

مونبيلييه - 9 نقاط

نجح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في مزاحمة زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا على صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.

وتوهج مبابي في انتصار باريس سان جيرمان على مضيفه نانت بنتيجة 3-0، ضمن الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.



وشهدت الدقيقة 18 من عمر المباراة، تسجيل باريس سان جيرمان لهدف التقدم عن طريق كيليان مبابي.

وفي الدقيقة 54، سجل مبابي الهدف الشخصي الثاني له ولباريس سان جيرمان في المباراة.

وبذلك، رفع مبابي رصيده إلى 7 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، بالتساوي مع نيمار.

ورغم أن نيمار شارك كبديل في الشوط الثاني بدلا من مبابي، لكنه لم يستطع التسجيل ليعاود الانفراد بصدارة الهدافين.

ويحتل ثنائي سان جيرمان الصدارة بفارق هدفين عن فلوريان سوتوكا نجم لانس صاحب الـ5 أهداف.

بدأ نادي أولمبيك ليون الفرنسي رحلة عقاب لاعبه الجزائري حسام عوار، بعد رفضه الرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي المنصرم.

وقرر بيتر بوس، مدرب ليون، استبعاد عوار من قائمة الفريق لمواجهة آنجيه (السبت) في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.



وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن قرار المدرب جاء كرد قوي من طرفه ومن جانب إدارة النادي على عدم رحيله خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، ورفضه عدة عروض للمغادرة.

وأشار ذات المصدر، إلى استبعاد حسام عوار عن تشكيلة ليون، لم يكن بسبب الإصابة مثلما كان عليه الأمر في الجولتين الماضيتين من الدوري الفرنسي، بل بسبب خيارات فنية من المدرب.

ولم يتمكن حسام عوار من الوصول لاتفاق مع جميع الأندية التي كانت راغبة في ضمه، بداية من ريال بيتيس وإشبيلية الإسبانيين، مرورا بنيس الفرنسي ونوتينجهام فوريست وفولهام الإنجليزيين.

ويتجه صاحب الـ24 عاما، ليعيش أوضاعا مُعقدة في الفترة القادمة، خاصة أن الجميع غاضب منه داخل ليون، بإعتباره لم يحزم حقائبه للمغادرة، ولم يجدد عقده من أجل تمكين ناديه من الإستفادة من بيعه مُستقبلا.

وسيكون حسام عوار أمام حرية تحديد وجهته المُستقبلية، دون تدخل أي طرف بداية من يناير/كانون الثاني 2023، على أن يُغير الأجواء بصفة رسمية بداية من صيف السنة القادمة.

يُذكر أن اللاعب السابق للمنتخب الفرنسي للآمال، مُرشح وبقوة ليكون نجم القائمة التي سيعلن عنها مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي في الأيام القادمة، للمُشاركة مع الخضر في الوديتين المُرتقبتين أمام غينيا ونيجيريا في سبتمبر أيلول الجاري.